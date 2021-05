Baden-Württemberg gibt die Impfstoffe gegen Covid-19 ab kommenden Montag in Arztpraxen für alle Alters- und Berufsgruppen frei.

In den Impfzentren soll es allerdings bei dem bisherigen Verfahren bleiben und eine festgelegte Reihenfolge eingehalten werden, teilte die Landesregierung in Stuttgart mit. Auch Bayern wird die Priorisierung für Impfstoffe bei Hausärzten ab Montag aufheben. Das kündigte Ministerpräsident Söder in München an.



Bislang sind nur die Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson unabhängig von der Priorisierung. Für die anderen Vakzine soll das bundesweit ab Juni gelten. Kritik an der Aufhebung von Impfpriosierungen äußerte der saarländische Linken-Politiker Lafontaine. Es gebe noch zu viele Menschen über 70 und 80 Jahre, die noch nicht geimpft seien, sagte er in Saarbrücken. Auch die Deutsche Gesellschaft für Immunologie warnte vor einer raschen Aufhebung. Wenn man die Impfstoffe nun zu schnell freigebe, schütze man die Menschen nicht gut genug, die den Schutz am nötigsten hätten, sagte Generalsekretär Watzl der Augsburger Allgemeinen.

