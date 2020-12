Bayern verhängt angesichts der nach wie vor hohen Corona-Neuinfektionen und Todeszahlen deutlich strengere Maßnahmen gegen die Pandemie. Ministerpräsident Söder teilte nach einer Sondersitzung des Kabinetts in München mit, dass ab Mittwoch in Bayern der Katastrophenfall gelten soll. Für das gesamte Bundesland sollen dann Ausgangsbeschränkungen gelten.

Das Verlassen der Wohnung ist damit nur noch mit triftigem Grund erlaubt. Dazu sollen aber auch Weihnachtseinkäufe, Arztbesuche, Sport und der Weg zur Arbeit und Schule gelten. In sogenannten Hotspots werden Söder zufolge zudem nächtliche Ausgangssperren verhängt. Die Grenze dafür liegt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 auf 100.000 Einwohner. Die geplanten Lockerungen für die Feiertage gelten demzufolge nur für die Weihnachtsfeiertage, aber nicht für Silvester oder die Zeit dazwischen.



Zur Begründung der Neuregelungen, die zunächst bis zum 9. Januar gelten sollen, sagte Söder, die Zahlen seien einfach zu hoch. Der national vereinbarte sanfte Lockdown habe eine Wirkung, aber auch nur eine milde. Auch viele Kliniken klagten inzwischen über eine Überlastung.

Wechselunterricht an Schulen

Betroffen von den neuen Maßnahmen sind auch die Schulen. Ab der 8. Klasse soll es in ganz Bayern Wechselunterricht geben. In den Hotspots soll es ab dieser Jahrgangsstufe nur noch Distanzunterricht geben. Die Hotspots werden zudem verpflichtet, Unterstützung etwa durch die Bundeswehr anzufordern. In Alten- und Pflegeheimen wird pro Bewohner nur noch ein Besucher am Tag zugelassen, der getestet sein und eine FFP2-Maske tragen muss. Das Personal soll zweimal die Woche getestet werden.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.