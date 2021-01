Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Russwurm, hat die gestrigen Bund-Länder-Beschlüsse zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie begrüßt.

Man komme weg von reiner Symbolpolitik und hin zu einem mehr evidenzbasierten Vorgehen, sagte Russwurm im Deutschlandfunk. Die Wirtschaft in Deutschland komplett herunterzufahren, wie es im Vorfeld der Beratungen teilweise gefordert wurde, wäre Wahnsinn und eine volkswirtschaftliche Katastrophe. Dies könne man nicht einfach auf Verdacht machen. Sinnvoll seien aber die Bestrebungen, die Arbeit im Homeoffice weiter auszubauen. Hier gebe es in einigen Betrieben noch Luft nach oben, betonte Russwurm.



Auch der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Wortmann, begrüßte die Entscheidung für mehr mobiles Arbeiten. Dies trage entscheidend zu einer Entlastung des öffentlichen Nahverkehrs bei, sagte er ebenfalls im Deutschlandfunk. Richtig sei auch die Pflicht, in Bussen und Bahnen künftig medizinische Masken zu tragen. In Bayern habe man damit bereits gute Erfahrungen gemacht, betonte Wortmann.



Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund bewertete die neue Maskenpflicht als einen wirksamen Beitrag zur Pandemiebekämpfung.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.