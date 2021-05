In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist ein Flugzeug der Luftwaffe mit Hilfe für Corona-Erkrankte eingetroffen.

An Bord der Maschine befanden sich 120 Beatmungsgeräte. Mit dem Flug reisten auch 13 Sanitätssoldatinnen und Soldaten ein. Sie sollen eine mobile Sauerstoff-Gewinnungsanlage der Bundeswehr aufbauen, die Mitte kommender Woche mit zwei Transportmaschinen nach Indien gebracht wird. Außerdem bilden sie Rot-Kreuz-Helfer an der Maschine aus.



In vielen indischen Krankenhäusern mangelt es an medizinischem Sauerstoff. Corona-Patienten werden abgewiesen oder nur behandelt, wenn sie Sauerstoffflaschen mitbringen. Nach Angaben der indischen Regierung haben inzwischen mehr als 40 Länder Unterstützung für die Notversorgung angeboten.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.