In der indischen Hauptstadt Neu Delhi ist ein Flugzeug der Luftwaffe mit Hilfe für Corona-Erkrankte eingetroffen.

An Bord befanden sich 120 Beatmungsgeräte. Mit dem Flug reisten auch 13 Sanitätskräfte er Bundeswehr. Sie sollen in den kommenden Tagen eine große Sauerstoffgewinnungsanlage in Betrieb nehmen.



In vielen indischen Krankenhäusern mangelt es an medizinischem Sauerstoff. Corona-Patienten werden abgewiesen oder nur behandelt, wenn sie Sauerstoffflaschen mitbringen. Nach Angaben der indischen Regierung haben inzwischen mehr als 40 Länder Unterstützung für die Notversorgung angeboten.



Der deutsche Botschafter in Neu Delhi, Lindner, äußerte sich besorgt über die Pandemie in Indien. Die Lage sei schrecklich und deprimierend, sagte Lindner am Abend im ZDF-Fernsehen.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.