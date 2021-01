Die ungarische Arzneimittelbehörde hat offenbar dem russischen Corona-Impfstoff Sputnik V eine Notzulassung erteilt.

Einem Medienbericht zufolge gilt die Zulassung zunächst für sechs Monate. Damit der Impfstoff in Ungarn tatsächlich verabreicht werden kann, bedarf es noch der Zustimmung der Gesundheitsbehörde.



Auf europäischer Ebene wird die Zulassung von Sputnik V noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Ein entsprechender Antrag war erst am Dienstag bei der Europäischen Arzneitmittelbehörde eingegangen.



Der ungarische Ministerpräsident Orban hatte zuletzt beklagt, dass sein Land zu wenig Impfstoff von der EU erhalten würde.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.