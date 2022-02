Durch die Pandemie leiden Kinder und Jugendliche nach Einschätzung des Expertenrates besonders (imago images / Addictive Stock)

In der siebten Stellungnahme des von der Bundesregierung eingesetzten Gremiums heißt es, viele Kinder litten unter physischen oder psychischen Erkrankungen. Ursache seien Belastungen in der Familie wie Angst, Krankheit, Tod oder Existenzverlust. Auch der Verlust an sozialer Teilhabe oder an Planungssicherheit sei bedrückend für die Kinder. Deshalb müssten sie vor Infektionen mit dem Corona-Virus genauso geschützt werden wie vor Erkrankungen infolge der Pandemie.

Der Expertenrat schlug vor, Freizeitangebote bundesweit wieder für Kinder und Jugendliche zu öffnen. Dabei dürfe der Impfstatus keine Rolle spielen. Zu begrüßen sei in jedem Fall, dass Corona-Impfstoffe jetzt für Kinder ab fünf Jahren zugelassen seien.

Dem Corona-Expertenrat zur Beratung der Bundesregierung gehören etwa der Virologe Christian Drosten, die Virologin Melanie Brinkmann und die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, an.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.