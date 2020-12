Bund und Länder wollen morgen Vormittag über eine Verschärfung der Corona-Regeln beraten.

Nach Medienberichten ist eine Videoschalte der Ministerpräsidentinen und Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel geplant. Nach den Debatten der vergangenen Tage gilt es als relativ sicher, dass ein deutlich härterer Lockdown beschlossen wird. Unklar ist allerdings, wann er beginnen soll und welche Beschränkungen erlassen werden. Die "Bild"-Zeitung berichtet, das Kanzleramt plädiere für eine Schließung von Läden, Schulen und Kitas ab Mittwoch.



Mehrere Bundesländer haben bereits strengere Corona-Regeln erlassen. In Baden-Württemberg etwa gilt seit heute eine Ausgangsbeschränkung. In Sachsen sollen ab Montag die meisten Geschäfte sowie Schulen, Kitas und Horte geschlossen bleiben. In Nordrhein-Westfalen werden Kinder von der Präsenzpflicht in Schulen befreit.



Angesichts der unterschiedlichen Schwerpunkte plädierten mehrere Länderchefs wie Bayerns Ministerpräsident Söder oder Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig für einheitliche Regelungen.



Die Kultusminister der Länder sprachen sich gegen eine Verlängerung der Weihnachtsferien aus. Diese sollten auch nicht vorgezogen werden, hieß es nach der Kultusministerkonferenz in Mainz. Stattdessen solle der Präsenzunterricht aufgehoben werden, um angesichts der Infektionszahlen die Situation zu entspannen.

