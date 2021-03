Mehrere Bundesländer reagieren auf die steigenden Corona-Infektionszahlen mit neuen Regeln.

Der Berliner Senat entschied, Unternehmen zu verpflichten, den Beschäftigten zweimal pro Woche einen Test anzubieten. Außerdem sollen mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten. Berlins Regierender Bürgermeister Müller nannte einen Homeoffice-Anteil von 50 Prozent. Modellprojekte mit Publikum in Kultur und Sport müssten zunächst ruhen. Mecklenburg-Vorpommern führt nächtliche Ausgangsbeschränkungen ein. Sie können in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 angeordnet werden und gelten zwischen 21 und 6 Uhr. Bei einer Inzidenz von mehr als 150 sollen zudem unter anderem Zoos, Museen und Fahrschulen schließen. In Nordrhein-Westfalen hat inzwischen knapp die Hälfte der 53 Kreise und kreisfreien Städte eine Sondergenehmigung von der Landesregierung für den Weiterbetrieb des Einzelhandels erhalten. Trotz einer Inzidenz über 100 dürfen dort ab Montag Kunden mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest Geschäfte betreten. Im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen soll in Baden-Württemberg die sogenannte Notbremse bei einer Inzidenz über 100 ohne Ausnahmen gelten.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.