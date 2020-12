Das Filmfestival "Berlinale" wird im nächsten Jahr nicht wie geplant im Februar stattfinden.

Stattdessen soll es zunächst im März einen digitalen Branchentreff geben. Für Juni sei dann ein Festival mit Publikum vorgesehen, teilten die Organisatoren mit. Mariette Rissenbeek, Geschäftsführerin der Internationalen Filmfestspiele Berlin, sagte im Deutschlandfunk Kultur, das Festival werde dadurch ein wenig auseinander gerissen, das biete aber auch neue Möglichkeiten.



Beim Publikumsfestival im Sommer sollen rund 70 Filme gezeigt werden, erklärte Rissenbeek. Da erwarte sie sehr viel Festivalatmosphäre. Es werde Open-Air-Vorführungen geben und wie immer auch einen Wettbewerb. Im Juli würden die Filmschaffenden von den Gewinnerfilmen nach Berlin eingeladen, damit sie ihre Goldenen und Silbernen Bären in Empfang nehmen könnten.

Filmmarkt im Frühjahr

Warum nicht das gesamte Festival im Sommer ausgerichtet wird, erklärte Rissenbeek so: Die Berlinale habe sich am Anfang des Jahres etabliert als der Ort, wo man noch "mit vollen Taschen unterwegs ist, wo man sich die Filme anguckt, die Filme verhandelt, eben kauft und einkauft." Dieses Element könne man nicht einfach in den Juni verlegen, da im Mai das Filmfestival in Cannes stattfinde. "Direkt nach einem anderen großen Filmmarkt würde man nicht mehr so viele Anreize haben, neue Filme einzukaufen."



In diesem Jahr hatte die Berlinale noch wie geplant stattgefunden. Die Einschränkungen wegen der Pandemie traten erst kurze Zeit später in Kraft.

