In Berlin sollen in der Corona-Pandemie Hotelzimmer angemietet werden, um Menschen aus beengten Wohnverhältnissen eine Quarantäne zu ermöglichen.

Wie Kultursenator Lederer mitteilte, plant der Senat, 500 Quarantäneplätze in Hotels zu organisieren. Die Zimmer sollen in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern vergeben werden. Menschen, die in kleinen Wohnungen leben, sollen so die Möglichkeit bekommen, Ansteckungssituationen in den eigenen vier Wänden zu vermeiden. Zunächst müsse allerdings mit dem Bund abgeklärt werden, ob das Land Berlin Hotelzimmer anmieten könne, ohne dass Hotelbetreiber auf Soforthilfen des Bundes verzichten müssten, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.