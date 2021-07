Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe lehnt eine Corona-Impfpflicht für die Branche ab.

Verbandspräsidentin Bienstein sagte im Deutschlandfunk, davon halte sie nichts, denn damit würden Pflegekräfte unter Generalverdacht gestellt. Sie betonte, nach einem Zwischenbericht des Robert Koch-Institutes seien mehr als 83 Prozent des medizinischen Personals einmal geimpft und knapp 64 Prozent bereits vollständig. Die Pflegenden seien im Impfverhalten weiter als die allgemeine Bevölkerung in Deutschland, unterstrich Bienstein.



Bundeskanzlerin Merkel erteilte einer Impfpflicht ebenfalls eine klare Absage. Man habe nicht die Absicht, diesen Weg zu gehen, sagte die CDU-Politikerin mit Blick auf Frankreich. Dort hatte Präsident Macron gestern eine Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen angekündigt. Nach seiner Fernsehansprache meldeten sich so viele Menschen zur Impfung gegen Covid-19 an wie noch nie an einem einzigen Tag. Die App Doctolib verzeichnete gestern 926.000 Anmeldungen. Auch Griechenland teilte gestern mit, eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal einzuführen.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.