Die Betreiber der Luca-App haben wegen anhaltender Kritik aktuelle Nutzerzahlen vorgelegt.

Allein in den vergangenen zehn Wochen hätten 126.000 Menschen durch die App von einem möglichen Infektionsrisiko erfahren, teilte die Culture4Life GmbHmit. Zuvor habe jeweils eine Gesundheitsbehörde in dem Luca-System den Aufenthalt einer später positiv getesteten Person als Risiko eingestuft. In diesem Zeitraum hätten die Gesundheitsämter 1.750-mal von Betrieben gesammelte Kontaktdaten der betreffenden Besucher angefordert. Das entspreche 126.000 möglichen Infektionsketten, die potenziell unterbrochen worden seien.



Kritik an der App gibt es unter anderem von Aktivisten des Chaos Computer Clubs, Datenschützern wie der Berliner Datenschutzbeauftragten Maja Smoltczyk und zahlreichen Wissenschaftlern. Sie bemängeln zum einen das Konzept der zentralen Datenspeicherung. Zum anderen stellen die Kritiker auch die Relevanz der Luca-App in Frage. Der Chaos Computer Club bezifferte die Zahl der aktiven Nutzer, die täglich die App benutzen, zuletzt auf rund sechs Millionen Menschen. Die Macher der App verweisen dagegen darauf, dass sich inzwischen mehr als 29 Millionen Menschen im Luca-System registriert haben. In den vergangenen 28 Tagen habe es mehr als 53 Millionen Check-Ins gegeben.



Die App soll die Zettel ersetzen, die bei einer analogen Erfassung der Besuche von Restaurants, Ausstellungen und anderen Events anfallen. Der Luca-Hersteller hat mit 13 Bundesländern einen Vertrag. Nur Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen haben sich gegen eine vertragliche Bindung entschieden.



Die App wurde von der "neXenio GmbH", einer Ausgründung des Hasso-Plattner-Instituts, sowie einigen Kulturschaffenden wie der Band „Die Fantastischen Vier“ entwickelt.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.