US-Präsident Biden hat die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger erneut aufgerufen, sich impfen zu lassen.

Bei der Delta-Variante des Coronavirus handle sich um eine Mutation, die leichter übertragbar, potenziell tödlich und besonders für junge Menschen gefährlich sei, sagte Biden in Washington. Als Ziel gab er aus, dass bis zum amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli 70 Prozent der Erwachsenen mindestens die erste Impfdosis erhalten haben sollen. Derzeit sind es rund 65 Prozent. Biden äußerte sich auch mit Blick auf die rückläufigen Impfraten in den USA. Der US-Präsident erklärte auf Nachfrage, er rechne nicht damit, dass es zu einem erneuten Lockdown kommen werde.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.