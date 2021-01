Der künftige US-Präsident Biden will die Impfkampagne in den Vereinigten Staaten beschleunigen.

Unter anderem würden tausende Impfzentren im ganzen Land eingerichtet, kündigte er in Wilmington an. Seine Regierung werde die Mittel dafür aufstocken. Bidens Plan sieht außerdem die Finanzierung von 100.000 Mitarbeitern des öffentlichen Gesundheitswesens für die Impf-Aufklärung und Kontaktverfolgung vor. Bereits zuvor hatte er erklärt, dass 100 Millionen US-Bürger in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit geimpft werden sollten. Das wäre eine deutliche Steigerung gegenüber dem derzeitigen Tempo.



Biden nominierte zudem den Genetiker Lander, einen Vorreiter bei der Erforschung des menschlichen Genoms, als Direktor des Büros für Wissenschaft und Technologiepolitik. Der Posten des wissenschaftlichen Chefberaters soll erstmals Teil des Regierungskabinetts werden.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.