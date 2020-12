Mehrere Verbände aus dem Bildungsbereich fordern von der Politik klare Ansagen zum Unterricht nach dem 10. Januar.

Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Tepe, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei abzusehen, dass die Lockdown-Maßnahmen über dieses Datum hinaus verlängert werden müssten. Lehrer, Schüler und Eltern benötigten deshalb rechtzeitig Konzepte, um sich auf die Situation einstellen zu können. Tepe forderte zudem die Umstellung vom Präsenz- auf den Wechselunterricht. Prüfungen und Tests, die derzeit nicht viel mehr als soziale Ungleichheiten widerspiegelten, sollten ausgesetzt werden.



Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, VBE, Beckmann. Er forderte ebenfalls in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland "dringend Aussagen von der Kultusministerkonferenz, wie Prüfungen durchgeführt und bewertet werden sollen". Auch Anpassungen bei den Lehrplänen und bei der Anzahl der Leistungstests sowie deren Inhalt müssten vorgenommen werden. Als Grundlage für solche Enscheidungen sollten nach Ansicht des Deutschen Philologenverbandes Daten erhoben werden, wie viel Unterricht in diesem und im letzten Schuljahr im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren ausgefallen sei.

Schülervertretung: Kinder und Jugendliche stehen unter Druck

Unterstützung für ihre Forderungen bekommen die Verbände von der Landesschülervertretung Nordrhein-Westfalen. Von dort hieß es, der verpasste Stoff sei bei einem engmaschigen Lehrplan nicht mehr nachzuholen. Deshalb müssten Themen ersatzlos gerstrichen werden, um andere Bereiche vernünftig behandeln zu können. Nur mit entschlackten Lehrplänen könnten Kinder nach der Pandemie zurück zur Normalität finden. Kinder und Jugendliche stünden unter Druck, weil sich durch den ausgefallenen Unterricht ein Themen-Rückstau bilde.



Mit Distanzunterricht hat die Schülervertretung "ein riesiges Problem". Die notwendigen Medien seien nicht vorhanden. Die digitale Ausstattung an Schulen sei fast immer auf Overhead-Projektoren und Beamer beschränkt. Es sei ein immenser Bürokratieaufwand, Mittel aus dem Digitalpakt zu beantragen. Das ist nach Ansicht der Vertretung angesichts des Lehrkräftemangels an vielen Schulen nicht zu leisten. Durch Distanzunterricht würden zudem Kinder aus sozial schwächeren Haushalten benachteiligt.



Bund und Länder wollen am 5. Januar über das weitere Vorgehen beraten.



