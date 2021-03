Der Impfstoffhersteller Biontech könnte mit seinem Partner Pfizer im kommenden Jahr nach eigenen Angaben drei Milliarden Dosen des Corona-Impfstoffs produzieren.

Das wären etwa eine Milliarde Impfdosen mehr als für dieses Jahr geplant sind, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Biontech-Chef Sahin machte das gegenüber der Nachrichtenagentur "Bloomberg News" von der Nachfrage und vom möglichen Bedarf nach Auffrisch-Impfungen abhängig.



In diesem Jahr plant die Branche, zehn Milliarden Dosen herzustellen. Der Chef des Internationalen Pharma-Verbandes IFPMA, Cueni, warnte in dem Zusammenhang vor Engpässen entlang der Lieferketten. Die Impfstoff-Produktion werde so stark hochgefahren wie nie zuvor.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.