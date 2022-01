Chile wird im Sommer von der Omikron-Welle getroffen (AFP/Javier Torres)

Die Situation sei in zahlreichen Regionen der Welt nach wie vor angespannt, begründete ein Sprecher in Genf die Entscheidung. Die beibehaltene Kategorie ist das höchste Alarmsignal, das die WHO geben kann. Sie soll Regierungen auf ein potenziell gefährliches Gesundheitsrisiko hinweisen, damit diese entsprechende Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr treffen können. Zudem sind damit besondere Meldepflichten der Mitgliedsländer verbunden.

Die WHO hatte am 30. Januar 2020 offiziell den Notstand wegen der Verbreitung des Coronavirus ausgerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren außerhalb Chinas rund 100 Infektionen in 21 Ländern bekannt. Fast zwei Jahre später gab es bislang insgesamt mehr als 326 Millionen gemeldete Infektionen und mehr als 5,5 Millionen Todesfälle weltweit.

