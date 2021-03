Die Fahrradindustrie und der dazugehörige Fachhandel haben im vergangenen Jahr von der Corona-Pandemie wirtschaftlich profitiert.

Wie die beiden Branchenverbände in Frankfurt am Main mitteilten, stieg der Umsatz um fast 61 Prozent auf mehr als 6,4 Milliarden Euro. Besonders hoch war die Nachfrage nach Elektrofahrrädern. Die Menschen mieden den öffentlichen Nahverkehr und suchten Bewegung an der frischen Luft, hieß es.



Der Fahrradfachhandel rechnet auch im laufenden Jahr mit einer erhöhten Nachfrage. Um dem Kundenandrang gerecht zu werden, fordern die Branchenverbände, dass die Fahrradgeschäfte unabhängig von der Corona-Inzidenz öffnen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.