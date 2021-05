Im Kampf gegen eine Coronavirus-Variante will die französische Stadt Bordeaux die Bevölkerung des betroffenen Viertels Bacalan im Schnelltempo impfen.

Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, wurden in dem Stadtteil fast 50 Menschen positiv auf eine „sehr seltene“ Virusvariante getestet. Nach Angaben eines Beraters der lokalen Gesundheitsbehörde handelt es sich dabei um die britische Variante mit einer weiteren Mutation. Diese soll bereits in der brasilianischen und der südafrikanischen Varianten aufgetreten sein. Die Mutation sei auch in der Region um Paris aufgetreten. Alle erwachsenen Bewohner von Bacalan sollen nun einen „bedingungslosen“ Zugang zu Impfungen erhalten und bereits dieses Wochenende oder spätestens Anfang kommender Woche geimpft werden, hieß es. Zudem will die Stadt die Ausbreitung der Variante mit Massentests eindämmen.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.