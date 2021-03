Kanzleramtsminister Braun hat sich für Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen ausgesprochen. Der "Bild am Sonntag" sagte Braun, um die Kontrolle zu behalten, genüge es nicht, Lockerungen zurückzunehmen.

Weil es bei privaten Treffen die höchsten Ansteckungsraten gebe, seien Ausgangssperren am Abend und in Nacht sinnvoll. Der CDU-Politiker warnte zudem vor weiteren Mutationen des Corona-Virus, die möglicherweise resistent gegen Impfstoffe sein könnten.



Bundesgesundheitsminister Spahn empfahl mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen einen bis zu zweiwöchigen "Lockdown". In einer Online-Veranstaltung der Bundesregierung sagte Spahn, es brauche mindestens 10 bis 14 Tage "richtiges Runterfahren der Kontakte und der Mobilität". Den Menschen in Deutschland riet der CDU-Politiker, "im Zweifel auch mehr als die staatlichen Regeln" umzusetzen.

