Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie hat Kanzleramtsminister Braun die Schaffung einer zivilen Reserve zur Unterstützung staatlicher Behörden in Krisenlagen vorgeschlagen.

Man brauche geschulte Helfer aus der breiten Bevölkerung, eine Art zivile Reserve, so wie es auch eine militärische Reserve gebe, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Bundesländer müssten aktuell Aufgaben in Größenordnungen bewältigen, die vorher nicht da gewesen seien. Als Beispiel nannte Braun die Kontaktnachverfolgung in der Pandemie. Es gebe einen Ansturm von Aufgaben, den die Staatsbediensteten nicht mehr bewältigen könnten.

