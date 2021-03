Der Bremer Bürgermeister Bovenschulte hat an die Bundesländer appelliert, die bestehenden Beschlüsse zur Eindämmung des Coronavirus konsequent umzusetzen.

Es sei nicht die Zeit für Lockerungen und Modellprojekte, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Entscheidend sei es, die Impfkampagne endlich zu beschleunigen. Impfen sei das wirksamste Mittel, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die von Bundeskanzlerin Merkel ins Spiel gebrachten Ausgangbeschränkungen sieht Bovenschulte kritisch. Wissenschaftliche Studien zeigten, dass eine derartige Maßnahme kaum dazu beitrage, die Infektionszahlen zu senken. Sinnvoller sei es, die Unternehmen in Deutschland zu verpflichten, ihren Mitarbeitern regelmäßige Testangebote zu unterbreiten.



Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern Abend im ARD-Fernsehen die Anwendung der sogenannten Notbremse-Regelung angemahnt. Sollten die Bundesländer diese nicht umsetzen, müsse der Bund tätig werden und überlegen, wie sich das bundeseinheitlich regeln lasse. Merkel brachte eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes ins Gespräch, was dem Bund mehr Verfügungsgewalt geben würde.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.