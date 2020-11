Aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag, Brinkhaus, gibt es keine Garantie, dass die neuen Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus bereits im Dezember wieder gelockert werden.

In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" sagte Brinkhaus, man spreche jetzt erstmal über die nächsten vier Wochen. Die seien entscheidend, um die Welle zu brechen. Danach sehe man weiter.



Brinkhaus äußerte sich optimistisch, dass die neuen Maßnahmen vor Gericht Bestand haben werden. Diese seien gut begründet. Und er denke, sie seien auch verhältnismäßig, ergänzte der CDU-Politiker. Es gebe derzeit in Deutschland ein sehr starkes Ansteigen des Infektionsgeschehens. Da müsse jetzt etwas gemacht werden, sagte Brinkhaus.



Bundeskanzlerin Merkel hatte sich am Mittwoch mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer auf die neuen Maßnahmen verständigt. Sie treten morgen in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.