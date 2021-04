Unionsfraktionschef Brinkhaus hält vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Corona-Pandemie eine Reform des Staatswesens in Deutschland für geboten.

In einem Osterbrief an die CDU/CSU-Fraktion schreibt Brinkhaus, die Verfahren, Abläufe und Abstimmungen seien zu schwerfällig, wenn es darauf ankomme. Die Pandemie habe gezeigt, dass das System nicht nur unter Krisenbedingungen an seine Grenzen gerate. Daher müsse man das Staatswesen modernisieren.



Vor einigen Tagen hatte sich bereits FDP-Chef Lindner für eine Reform von Föderalismus und Verwaltung in Deutschland ausgesprochen. Er sagte, in der Pandemie erlebe man ein kleinteiliges Hickhack zwischen Kommunen, Ländern, Bund und EU. Spätestens die - wie er es nannte - "verpatzte" Impfkampagne habe den Mythos widerlegt, die Deutschen seien gut im Organisieren.



In den vergangenen Monaten gab es wiederholt Kritik an den Bund-Länder-Schaltkonfererenzen und deren Entscheidungsfindung. Bundesinnenminister Seehofer schlug zuletzt ein Bundesgesetz für einheitliche Maßnahmen vor. Der Städte- und Gemeindebund hält das angesichts der dritten Welle von Infektionen für zu langwierig.

