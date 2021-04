In Großbritannien soll sich die Bevölkerung nach dem Willen der Regierung zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus testen.

Regelmäßige Tests von Menschen, die keine Covid-19-Symptome hätten, könnten helfen, neue Ausbrüche schon in den Anfängen zu stoppen, sagte Premierminister Johnson.



Die Regierung will von Freitag an kostenlos Selbsttests per Post verschicken sowie an Apotheken und Unternehmen verteilen. Gesundheitsminister Argar sagte im Fernsehen, es handele sich um sehr zuverlässige Tests, die eine wichtige Rolle bei der Wiederöffnung des Landes spielen könnten.



In Großbritannien ist die Zahl der Infektionen und Sterbefälle seit dem Beginn der Impfkampagne stark zurückgegangen. Etwa die Hälfte der Bevölkerung hat bereits mindestens eine Impfdosis erhalten.

