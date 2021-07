Die britischen Gesundheitsbehörden haben alle Schwangeren aufgefordert, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Hintergrund ist die vermehrte Ausbreitung der Delta-Variante, wie in einem offenen Brief an schwangere Frauen, Hausärzte und Geburtshelfer der leitenden Hebamme des Gesundheitsdienstes in England, Jacqueline Dunkley-Bent, deutlich wird. Der Impfstoff könne Schwangere davor schützen, ins Krankenhaus zu müssen, erklärte Dunkley-Bent in dem Schreiben. Er könne das Leben von Mutter und Kind retten.

99 Prozent der Hospitalisierten nicht geimpft

Dunkley-Benz bezog sich auf eine neue Studie der Universität von Oxford. Ihrzufolge ist der Anteil der schwangeren Frauen, die mit einer mittelschweren bis schweren Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurden, seit dem Auftreten der Delta-Variante im Mai "erheblich" gestiegen. 99 Prozent von ihnen waren demnach nicht geimpft, jede zehnte musste intensivmedizinisch behandelt werden.



Die Behörden in England empfehlen Schwangeren seit April, sich mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer oder Moderna impfen zu lassen. Viele Frauen blieben aber skeptisch, teils, weil sie befürchteten, dem Baby zu schaden, teils weil sie sich mehr Informationen wünschten.

