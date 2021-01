Der britische Premierminister Johnson hat die Bevölkerung Großbritanniens auf noch striktere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vorbereitet.

Es könne sein, dass in den kommenden Wochen in mehreren Teilen des Landes noch strengere Regeln gelten müssten als bisher, sagte Johnson der BBC. Beispielsweise könnten unter Umständen Schulen geschlossen werden, wie das bereits im März 2020 bei der ersten Corona-Welle der Fall war.



In Großbritannien greift derzeit eine mutierte Variante des Coronavirus um sich, die ersten Erkenntnissen zufolge deutlich ansteckender ist als das Virus in seiner bisherigen Form. Gestern wurden im Vereinigten Königreich fast 58.000 bestätigte Neu-Infektionen gemeldet. Dies war der höchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.