Der britische Gesundheitsminister Hancock ist wegen eines Verstoßes gegen Corona-Regeln zurückgetreten.

Er reichte sein Rücktrittsgesuch bei Premierminister Johnson ein, wie dessen Büro mitteilte. Zum Nachfolger ernannte Johnson Sajid Javid, der im Februar 2020 im Streit mit dem Premier als Finanzminister zurückgetreten war.



Hancock war unter Druck geraten, nachdem durch Fotos bekannt geworden war, dass der verheiratete 42-Jährige eine hochrangige Mitarbeiterin umarmt und geküsst hatte. Die Bilder entstanden dem Boulevardblatt "Sun" zufolge im vergangenen Monat, als in Großbritannien wegen der Corona-Pandemie strikte Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen galten.



Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Großbritannien liegt derzeit auf dem höchsten Stand seit mehr als vier Monaten. Die Behörden meldeten mehr als 18.000 neue Fälle. Im Vergleich zur vorigen Woche hat sich die Zahl fast verdoppelt. Grund ist die zunehmende Verbreitung der Delta-Variante. Die britische Regierung hat deswegen die geplante Aufhebung aller Corona-Maßnahmen um vier Wochen verschoben. Zudem soll die Impfkampagne in Großbritannien beschleunigt werden.

