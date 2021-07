In Großbritannien hat die Regierung trotz rapide steigender Corona-Infektionszahlen die Aufhebung der Maskenpflicht angekündigt.

Es stehe den Bürgerinnen und Bürgern bald frei, ob sie in Geschäften, Bussen oder Bahnen bald noch eine Schutzmaske tragen möchten, sagte der britische Wohnungsbauminister Jenrick dem Sender Sky News. Die Regierung plant demnach, in zwei Wochen fast alle Corona-Beschränkungen aufzuheben. Unter anderem sind dann private Treffen nicht mehr auf eine bestimmte Anzahl von Personen begrenzt. Außerdem dürfen landesweit die Clubs wieder öffnen.



Der neue britische Gesundheitsminister Javid hatte die Lockerungen zuletzt verteidigt und mit der psychischen Belastung vieler Menschen begründet. Die hochansteckende Delta-Variante lässt die Corona-Fallzahlen in Großbritannien derzeit steigen, die Inzidenz liegt bei knapp 200.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.