Das große Bürgerfest zur Deutschen Einheit fällt wegen der Corona-Krise auch in diesem Jahr aus.

Der sachsen-anhaltinische Kulturminister Robra sagte, das traditionelle dreitägige Bürgerfest mit Hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern sei in dieser Form nicht verantwortbar. Stattdessen soll es eine dreiwöchige Ausstellung in der Innenstadt von Halle geben. Die sogenannte "Einheits-Expo" mit Inhalten der Bundesländer und der Verfassungsorgane soll parallel dazu auch im Internet stattfinden.



Im vorigen Jahr wurde bereits das Bürgerfest in Potsdam pandemiebedingt abgesagt. Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober finden jedes Jahr im Bundesland des amtierenden Bundesratspräsidenten statt, das ist in diesem Jahr Sachsen-Anhalt.

