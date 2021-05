Das große Bürgerfest zur Deutschen Einheit fällt wegen der Corona-Krise auch in diesem Jahr aus.

Der sachsen-anhaltische Kulturminister Robra sagte, eine Veranstaltung mit Hunderttausenden Besuchern sei in dieser Form nicht verantwortbar. Stattdessen soll es eine dreiwöchige Ausstellung in der Innenstadt von Halle geben.



2020 wurde das Bürgerfest in Potsdam pandemiebedingt abgesagt. Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober finden jedes Jahr im Bundesland des amtierenden Bundesratspräsidenten statt. Das ist in diesem Jahr Sachsen-Anhalt.

