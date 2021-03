Die Bundesregierung will den Ländern die Bestellung von Corona-Selbsttests für Laien erleichtern.

Bis morgen Mittag könnten die Länder insgesamt 10,5 Millionen Stück beim Pharmakonzern Roche bestellen, heißt es in einem Brief von Bundesgesundheitsminister Spahn und dem für die Infrastruktur zuständigen Minister Scheuer. Der breite Einsatz von Selbsttests ist ein Baustein in der Öffnungsstrategie von Bund und Ländern. Allerdings ist das Angebot von Schnelltests vielerorts noch knapp.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern auf flächendeckende Corona-Impfungen durch die niedergelassenen Ärzte ab April. Der Impfstoff solle über den Großhandel und die Apotheken in die Praxen kommen, heißt es. Der bürokratische Aufwand für die Arztpraxen solle auf ein Minimum reduziert werden.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.