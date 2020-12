Bund und Länder werden wahrscheinlich am Sonntagvormittag über weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie beraten. Nach Medienberichten ist für zehn Uhr eine Videoschalte der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel geplant.

Wegen der hohen Corona-Zahlen gibt es die Forderung nach einem bundesweiten strengen Lockdown. Mehrere Bundesländer brachten bereits schärfere Maßnahmen auf den Weg. In Baden-Württemberg gilt ab morgen eine Ausgangsbeschränkung. Schulen und Einzelhandel sollen aber vorerst geöffnet bleiben.



Angesichts der unterschiedlichen Schwerpunkte plädierten mehrere Länderchefs wie Bayerns Ministerpräsident Söder oder Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig für einheitliche Regelungen.

NRW hebt Präsenzpflicht in Schulen auf

In Nordrhein-Westfalen wird die Präsenzpflicht in Schulen aufgehoben. Auch an Weihnachten dürfen sich nicht mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Dies gilt ebenso in Schleswig-Holstein und Bremen. Sachsen schließt die Schulen und auch Kindergärten und Horte.



Die Kultusminister der Länder sprachen sich gegen eine Verlängerung der Weihnachtsferien aus. Diese sollten auch nicht vorgezogen werden, hieß es nach der Kultusministerkonferenz in Mainz. Stattdessen solle der Präsenzunterricht aufgehoben werden, um angesichts der Infektionszahlen die Situation zu entspannen.

