Der Bund unterstützt Musikfestivals und Livemusik-Veranstalter in der Corona-Krise mit bis zu 80 Millionen Euro.

Weitere Hilfen sind für Livemusik-Spielstätten, Musikverlage und den Musikfachhandel geplant. Insgesamt soll die Branche mit rund 150 Millionen Euro unterstützt werden.



Kulturstaatsministerin Grütters sagte in Berlin, seit Beginn der Pandemie fänden nahezu keine Konzerte mehr statt. Dadurch seien viele kleine und mittelständische Unternehmen der Live-Branche in ihrer Existenz bedroht. Ziel der Förderung sei, die immense Vielfalt des Musiklebens in den Metropolen, den Städten und auf dem Land abzusichern.

