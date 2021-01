Zwei Tage vor dem Bund-Länder-Treffen über eine mögliche Verschärfung der Alltagsbeschränkungen sickern mögliche Einzelheiten durch.

Das Magazin "Business Insider" meldet unter Berufung auf Regierungskreise, zur Vermeidung einer Ausbreitung mutierter Coronaviren gebe es Pläne für eine bundesweite nächtliche Ausgangssperre. Offen sei noch, in welchem Zeitfenster eine solche gelten solle und ob sie erst ab einer bestimmten Inzidenz in Kraft träte. Die Länder hätten der Maßnahme bereits grundsätzlich zugestimmt. Darüber hinaus sei eine Vorgabe im Gespräch, wonach beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr nur noch die besonders effektiven FFP2-Masken getragen werden dürfen. Weiter heißt es, für Betriebe und Verwaltungen solle es eine Art "Home-Office-Pflicht light" geben. Demnach müsste, wo dies möglich ist, den Beschäftigten Arbeit von zuhause aus ermöglicht werden. Vom Tisch sei indes eine zwischenzeitlich diskutierte Reduzierung des Bus- und Bahnverkehrs. Schulen und Kitas sollen dem Bericht zufolge weitgehend geschlossen bleiben.



Bundeskanzlerin Merkel will am Dienstag erneut mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder über das weitere Vorgehen beraten.

