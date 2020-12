Das öffentliche und private Leben in Deutschland wird zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter eingeschränkt.

Bundeskanzlerin Merkel verständigte sich mit den Regierungschefs der Bundesländer am Vormittag per Videokonferenz auf härtere Maßnahmen. Ab dem kommenden Mittwoch werden große Teile des Einzelhandels geschlossen. Bundesweit soll dann auch der Präsenzunterricht an Schulen eingestellt werden; einige Bundesländer setzen dies bereits ab morgen um. Auch die Betreuung von Kindern in Kitas wird auf eine Notfallversorgung beschränkt. Diese Maßnahmen gelten zunächst bis zum 10. Januar.



Merkel und der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Müller, unterstrichen die Notwendigkeit eines sofortigen Handelns, um die Infektionszahlen zu reduzieren. Merkel warb um Verständnis für die Einschränkungen an den Weihnachtsfeiertagen, auch in Hinsicht auf Familienfeiern. Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche zeigten sich mit den Vorgaben für Gottesdienste einverstanden: Unter anderem gilt ein grundsätzliches Gesangsverbot und eine Anmeldepflicht für stark besuchte Messen wie an Heilig Abend.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.