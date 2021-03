Bund und Länder haben sich auf Lockerungen der Corona-Regeln geeinigt. In ihrem Beschlusspapier haben Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsdientinnen und -Präsidenten vereinbart, verschiedene Öffnungsschritte von der Infektionslage abhängig zu machen. Als Grenzwerte wurden 50 bzw. 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner festgelegt.

Bundeskanzlerin Merkel sprach in Berlin von einem "Übergang in eine neue Phase mit berechtigten Hoffnungen".



Ab dem kommenden Montag sind private Kontakte von zwei Haushalten möglich, beschränkt auf fünf Personen. Bundesweit dürfen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte wieder Kunden empfangen.



Bleibt die Inzidenz sieben Tage unter 100, können Einzelhändler, Museen, Zoos, botanische Gärten sowie Gedenkstätten öffnen. Bei einer dauerhaften Inzidenz unter 50 sollen weitere Regeln gelockert werden. Die Öffnungsphase soll insgesamt in fünf Schritten erfolgen.



Thüringens Ministerpräsident Ramelow teilte mit, dass ab nächster Woche kostenlose Schnelltests durch Fachleute angeboten werden sollen: Für jeden einen pro Woche. Der Einzelhandel kündigte derweil an, ab dem Wochenende Selbsttests zu verkaufen. Hausärzte sollen zum Monatswechsel ebenfalls Corona-Impfungen anbieten, parallel zu den Impfzentren.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.