Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten wollen heute über die Verlängerung des Teil-Lockdowns und weitere Corona-Maßnahmen beraten.

Nach den Vorstellungen der Bundesländer sollen die bis Ende November geltenden Schutzregeln vorerst bis zum 20. Dezember verlängert und teils verschärft werden. So soll es beispielsweise bei privaten Zusammenkünften eine Beschränkung auf fünf Personen aus maximal zwei Haushalten geben. Kinder bis 14 Jahren sollen davon ausgenommen werden. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar soll diese Regelung wegen der Feiertage gelockert werden. Dann soll eine Grenze von zehn Personen gelten, die aus mehreren Haushalten kommen können. Einigkeit besteht laut einem gestern Abend bekannt gewordenen Papier darin, dass die Weihnachtsferien schon am 19. Dezember beginnen sollen, um so eine Art Puffer vor eventuellen Familienfesten zu schaffen. Berichten zufolge wird auch darüber diskutiert, Bahnreisenden mehr Abstand in Zügen zu ermöglichen, etwa dadurch, dass nur noch Fensterplätze gebucht werden können. Ein generelles Feuerwerksverbot soll es nach dem Willen der Länder nicht geben; allerdings soll empfohlen werden, darauf zu verzichten. Der Einzelhandel soll sicherstellen, dass sich je nach Verkaufsfläche nur eine bestimmte Anzahl Kunden dort aufhält.

