Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder beraten über die Verlängerung der Corona-Maßnahmen. Die Kanzlerin will den Lockdown bis zum 14. März verlängern, die Länder bis zum 7. März. Prüfen wollen Bund und Länder ein früheres Impfen von Lehrerinnen und Erziehern.

Bei den Beratungen von Bund und Ländern über den Corona-Lockdown hat es offenbar erste Beschlüsse gegeben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wollen Bund und Länder angesichts anstehender Schulöffnungen frühere Corona-Impfungen für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher prüfen lassen. Darauf haben sich demnach Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten geeingt. Konkret geht es demnach darum, Lehrkräfte und Erzieherinnen in der zweiten statt der dritten Prioritätsstufe für Impfungen einzuordnen. Merkel habe darauf hingewiesen, dass gerade Erzieherinnen und Erzieher keine Möglichkeit hätten, die notwendigen Abstände einzuhalten, hieß es weiter. Deshalb müsse geprüft werden, wann Erzieher und Lehrer so in die Reihenfolge eingefügt werden könnten, dass sie bald geimpft werden könnten.



In der seit Montag geltenden, erstmals geänderten Impfverordnung zählen Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte weiter zur Gruppe drei - zusammen mit Über-60-Jährigen. Derzeit laufen Impfungen der Gruppe eins, zu der Über-80-Jährige, Personal und Bewohner in Pflegeheimen sowie Gesundheitspersonal mit höchstem Ansteckungsrisiko zählen. Angestrebt wird, die Impfungen in dieser Gruppe gegen Ende März abzuschließen. Dann könnte die zweite Prioritätsgruppe folgen.



Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Teilnehmer der Videokonferenz berichtet, sollen Friseurgeschäfte am 1. März wieder öffnen dürfen. Eine Bestätigung dafür liegt allerdings noch nicht vor.



Weiter umstritten ist die Dauer des Lockdowns. Während das Kanzleramt wegen der Verbreitung der Corona-Mutationen einen Zeitraum bis zum 14. März vorschlägt, wollen die Länder den Lockdown zunächst nur bis zum 7. März ausdehnen.



Die Bund-Länder-Gespräche hatten mit deutlicher Verzögerung begonnen. Der ursprünglich für 14 Uhr geplante Anfang der Gespräche hatte sich verzögert, weil die Länder untereinander noch Abstimmungsbedarf hatten.



Diskutiert wird auch über Änderungen in der Impf-Reihenfolge. Merkel setzte sich nach Angaben von Teilnehmern bei der Konferenz dafür ein, dass Lehrer und Erzieher eine höhere Priorität beim Impfen erhalten. Angesichts der bevorstehenden Schulöffnungen sei zu bedenken, dass gerade Erzieherinnen und Erzieher keine Möglichkeit hätten, die notwendigen Abstände einzuhalten.

Was im Entwurf des Kanzleramts steht: Verschiedene Szenarien für mittelfristige Öffnung

Im aktuellen Entwurf, den das Kanzleramt verschickt hatte, wird ausdrücklich der 14. März als Termin für Lockerungen genannt. Wie gesagt: Es handelt sich um einen Entwurf, die Entscheidung ist noch nicht gefallen.



Über die Frage weiterer Öffnungsschritte hält das Papier Alternativen offen: Ein Weg könnte sein, am 10. März weitere Entscheidungen zu fällen. Ein anderer Weg könnte sein, dass der nächste Öffnungsschritt bei einer "stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner" erfolgt. Dieses Szenario umfasst die Öffnung des Einzelhandels mit der Begrenzung von einem Kunden pro 20 Quadratmeter ebenso wie die Öffnung von Museen, Galerien und der "noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe".



In dem Papier heißt es auch, die Kontaktbeschränkungen müssten in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden. Der Grundsatz "Wir bleiben zuhause" bleibe das wesentliche Instrument im Kampf gegen die Pandemie. Das bedeutet: Private Treffen sind weiterhin nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt. Medizinische Masken (OP-Masken oder FFP2-Masken) bleiben Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen.

Wann öffnen Kitas und Schulen wieder?

Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich haben Priorität: So heißt es im Entwurf für die heutigen Beratungen. Der Streit, ob und wann Öffnungen stattfinden dürfen, könnte durch einen Verweis auf die Verantwortung der Länder entschärft werden: "Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung."



So hatten sich denn auch die Kultusminister bereits für eine schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs von kommendem Montag an ausgesprochen – zumindest für die Abschlussklassen und die unteren Jahrgänge. Voraussetzung sei allerdings eine andauernd gute Entwicklung der Pandemielage.



Mehrere Bundesländer wie etwa Sachsen haben inzwischen eigene Pläne erarbeitet, Kitas und Schulen ab kommender Woche wieder zu öffnen, wenn auch mit eingeschränktem Betrieb.

Friseure dürfen laut Beschlussentwurf öffnen

Zu den Friseuren heißt es, sie könnten "unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie unter Nutzung medizinischer Masken den Betrieb" ab 1. März öffnen dürfen. Zur Begründung wird in dem Entwurf angeführt: "Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Friseuren für die

Körperhygiene und der jetzt bereits seit längerem bestehenden Schließung erscheint es erforderlich, die Inanspruchnahme zu ermöglichen, da erhebliche Teile der Bevölkerung, insbesondere ältere Menschen, auf diese angewiesen sind."

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.