Bund und Länder wollen nach einer gemeinsamen Linie im Streit um Lohnersatzleistungen für Corona-Ungeimpfte suchen, die sich in Quanatäne begeben müssen.

Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte eine Sitzung der Ressortchefs dazu am morgigen Mittwoch an. Der CDU-Politiker sagte der "Rheinischen Post", bei dem Treffen wollten die Gesundheitsminister der Länder eine übergreifende Einigung zu dem Thema erzielen.



Dreh- und Angelpunkt ist ein Passus im Infektionsschutzgesetz. Demnach bekommen Personen eine staatliche Lohnersatzleistung, wenn sie auf behördliche Anweisung in häusliche Quarantäne müssen, deshalb nicht arbeiten können und keinen Lohn mehr erhalten. Das Gesetz besagt aber auch, dass man keinen Anspruch auf Entschädigung hat, wenn der Ausfall durch eine empfohlene Schutzimpfung vermeidbar gewesen wäre. Bisher wurde in diesen Fällen trotzdem gezahlt - auch, weil zunächst nicht genügend Corona-Impfstoff zur Verfügung stand. Einige Bundesländer haben allerdings inzwischen beschlossen, die Lohnersatzleistungen zu streichen oder ziehen diesen Schritt in Erwägung.

