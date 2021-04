Die für den kommenden Montag geplante Bund-Länder-Runde zum Vorgehen in der Corona-Pandemie fällt aus. Das bestätigte eine Regierungssprecherin in Berlin. Ihren Angaben zufolge streben Bund und Länder gemeinsam eine stärkere Vereinheitlichung der Corona-Schutzmaßnahmen an. Künftig soll es bundesweit geltende Regelungen geben für den Fall, dass der Inzidenzwert in einem Landkreis über den Wert von 100 steigt.

Bund und Länder hätten sich mit den Fraktionen darauf geeinigt, sagte die Regierungssprecherin. Diskutiert wird seit längerem, ob der Bund mehr Kompetenzen bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erhält. Bislang ist das vor allem Sache von Ländern und Kommunen. Dies führt regelmäßig zu einem Flickenteppich der Maßnahmen. Zuletzt hatte sich der Streit zwischen Bund und Ländern über die richtige Corona-Strategie verschärft. Mehrere Ministerpräsidenten hatten Zweifel daran angemeldet, dass das für Montag geplante Treffen der Regierungschefs und -chefinnen zu einem einheitlichen Beschluss kommt. Laut der Regierungssprecherin soll das Kabinett bereits am Dienstag über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes entscheiden.

CDU-Chef Laschet: Bund soll Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen regeln

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hatte den Vorstoß für mehr Rechte des Bundes im Vorfeld befürwortet. Der CDU-Bundesvorsitzende sagte der Deutschen Presse-Agentur, die vergangenen Tage und Wochen hätten gezeigt, dass zu wesentlichen Fragen keine Einigkeit unter den Ländern bestehe. Abstandsgebote, Maskenpflicht, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sollten bundeseinheitlich geregelt werden, so Laschet. Die einzelnen Länder müssten weiterhin die Verantwortung für Maßnahmen der Pandemiebekämpfung übernehmen, die keine länderübergreifenden Auswirkungen hätten, wie etwa die Öffnung von Museen.



Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Röttgen wies Kritik an einer möglichen Änderung des Infektionsschutzgesetzes zurück. Im Deutschlandfunk sagte er, es gehe dabei nicht um eine Entmachtung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Wenn nun neben den Ländern auch dem Bund die Möglichkeit für Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeräumt werden solle, sei das Föderalismus wie er im Grundgesetz stehe. Das, was der Bund dann regele, verdränge zwar Regelungen auf Landesebene. Er gehe aber davon aus, dass der Bund klugen Gebrauch von den möglichen neuen Rechten machen würde, sagte Röttgen.

Schäuble (CDU): Infektionsschutzgesetz lässt sich in kürzester Zeit ändern

Kritiker wie der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach merken an, dass eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes angesichts der täglich steigenden Infektionszahlen zu viel Zeit koste. Und Bundeskanzlerin Merkel bräuchte auch die Zustimmung der Länder im Bundesrat, wie sie vor Ostern schon deutlich gemacht habe. Nach Darstellung des Bundestagspräsidenten Schäuble lässt sich das Infektionsschutzgesetz allerdings in kürzester Zeit ändern. In den beiden nächsten Sitzungswochen könne man entweder den Bund ermächtigen, bundeseinheitliche Regelungen für Corona-Maßnahmen zu erlassen. Dazu brauche man eine Zustimmung des Bundesrats. Oder man könne "bestimmte Regeln für die Länder verbindlich vorgeben durch Bundesgesetze". Dem müsse der Bundesrat nicht zustimmen, sagte Schäuble. Zur Not könne dies auch in einer Sitzungswoche passieren.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 09.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 08.04.)

+ Impfungen: Nun auch in Arztpraxen (Stand: 06.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 26.03.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 08.03.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 06.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.