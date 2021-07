Bundesärztekammer und Lehrerverband fordern mit Blick auf die steigende Inzidenz in der Corona-Pandemie und die Verbreitung der Delta-Variante verstärkte Schutzmaßnahmen an Schulen.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", zur Verringerung der Infektionsdynamik und um Wechselunterricht zu vermeiden, müssten tägliche Testungen vor Unterrichtbeginn ermöglicht werden. Lehrerverbandspräsident Meidinger sprach sich zum Start des Schuljahres für eine Phase mit erhöhten Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen aus - unter anderem eine vollständige Maskenpflicht auch während des Unterrichts für alle Altersstufen.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind vom Anstieg der Corona-Fallzahlen in Deutschland derzeit vor allem jüngere Menschen betroffen. Wie aus dem aktuellen Lagebericht hervorgeht, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen bei 32.



Bundesweit betrachtet stieg die Inzidenz auf 13,2. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 2.089 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Außerdem wurden 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

