Die Bundesregierung will die Finanzhilfen bei Kurzarbeit wegen der Corona-Pandemie verlängern.

Arbeitsminister Heil kündigte an, dass die entsprechende Verordnung zunächst bis Ende September gelten solle. Der SPD-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dies werde zusätzlich etwa 2,6 Milliarden Euro kosten und bei Bedarf auch noch über September hinaus verlängert werden. Der Bund zahle in diesem Jahr voraussichtlich rund 19,6 Milliarden Euro an die Bundesagentur für Arbeit, um dies zu finanzieren.



Bisher ging die BA davon aus, dass sie rund 17 Milliarden Euro vom Bund benötigt. Mit der Verlängerung bekämen die Arbeitgeber bis Ende September 100 Prozent der Sozialbeiträge auf Kurzarbeit erstattet. Eigentlich sollte diese Regelung Ende Juni enden, sodass der Bund nur noch die Hälfte der Beiträge kompensiert hätte.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.