Weitreichende Lockerungen in der Corona-Pandemie soll es nach Vorstellung von Bundesgesundheitsminister Spahn bei einer Inzidenz von unter 20 geben.

Für einen unbeschwerten Sommer müsse die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesenkt werden, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Vergangenes Jahr im Sommer habe der Wert unter 20 gelegen, dies solle wieder angestrebt werden. Vorsicht und Umsicht müssten zudem weiterhin gelten. Man habe aus dem vergangenen Sommer gelernt, sagte Spahn. Damals hätten Auslandsreisen, beispielsweise zu Verwandtschaftsbesuchen in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise die Hälfte aller bestätigter Neuinfektionen ausgelöst. Dies müsse in diesem Jahr verhindert werden, beispielsweise durch Tests bei der Ein- und Ausreise.



Damit die Schulen wieder öffnen können, plädiert der Bundesgesundheitsminister zudem dafür, Biontech-Impfdosen für Schüler zu reservieren. Ein Weg zu regulärem Unterricht nach den Sommerferien sei das Impfen der Jugendlichen. Alle Schüler sollten bis Ende August ein Impfangebot bekommen.

