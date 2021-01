Bundesinnenminister Seehofer appelliert an die Bevölkerung, auf sämtliche Reisen ins Ausland zu verzichten.

Er sehe das als Bürgerpflicht. Ohne zwingenden Grund in Mutationsgebiete zu reisen, sei seiner Ansicht nach töricht. Zugleich verteidigte der CSU-Politiker die von der Bundesregierung beschlossenen Einreiseverbote. Seehofer sagte der "Augsburger Allgemeinen", das Beförderungsverbot sei eine drastische Maßnahme, aber sie sei zum Schutz der Menschen notwendig.



FDP-Fraktionsvize Lambsdorff kritisierte dagegen, pauschale Einreiseverbote seien nicht der richtige Weg. Stattdessen müsse in Gebieten mit verbreiteten Coronavirus-Mutationen verbindlich am Flughafen getestet werden, sagte Lambsdorff der "Rheinischen Post". Der CDU-Innenexperte Sensburg warnte unterdessen vor Einreisen nach Deutschland mit möglicherweise gefälschten Testergebnissen. In Ländern wie Russland, Ukraine, Türkei oder Ägypten gebe es inzwischen einen großen Markt für gefälschte Tests, sagte Sensburg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es bestehe ein hohes Risiko, dass Krankheitserreger und auch Coronavirus-Varianten eingeschleppt werden.

