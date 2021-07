Neue Regeln für die Einreise nach Deutschland sollen eine Corona-Ausbreitung durch heimkommende Sommerurlauber bremsen. Das Bundeskabinett einigte sich im Umlaufverfahren auf eine entsprechende Verordnung, teilte Vize-Regierungssprecherin Demmer mit. Die Regeln gelten ab Sonntag.

Demnach müssen alle Menschen ab zwölf Jahren bei ihrer Einreise nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist. Das ist mit dem Nachweis einer Impfung möglich, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen Testergebnis. Diese Pflicht gilt unabhängig davon, ob Reiserückkehrer per Bahn, Auto oder Flugzeug nach Deutschland kommen.

Kosten für Tests müssen selbst getragen werden

Um im Ausland einen Testnachweis zu bekommen, sind Schnelltests durch Fachpersonal oder PCR-Labortests möglich, die selbst zu zahlen sind. Schnelltests dürfen bei der Einreise in Deutschland höchstens 48 Stunden zurückliegen, PCR-Tests höchstens 72 Stunden. Bei Virusvariantengebieten verkürzt sich die Frist für Schnelltests auf 24 Stunden. Der Nachweis muss auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch sein - digital oder auf Papier.



Die Deutsche Polizeigewerkschaft geht davon aus, dass sich die Reiserückkehrer an die neue Testpflicht halten werden. Der für die Bundespolizei zuständige Gewerkschaftsvorsitzende Teggatz sagte im Deutschlandfunk, dies sei allein wegen der drohenden Bußgelder in Höhe von bis zu 25.000 Euro zu erwarten. Die vorgesehenen Stichproben hätten deshalb schon einen abschreckenden Effekt.

Sonderregelungen etwa für Grenzpendler

Sonderregelungen sieht die Verordnung unter anderem für berufliche Grenzpendler und Kurzreisen im Grenzverkehr mit weniger als 24 Stunden Aufenthalt vor. Für sie soll die Nachweispflicht nur gelten, wenn man aus Risikogebieten wieder einreist. Für nicht Geimpfte und nicht Genesene soll ein Testnachweis nur zweimal pro Woche nötig sein, nicht bei jeder Einreise. Wer nur ohne Zwischenstopp durch ein Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet reist, muss deswegen bei der Einreise in Deutschland nicht in Quarantäne.

Neue Kategorien für Risikogebiete

Außerdem soll es nur noch zwei statt drei Kategorien für weltweite Gebiete mit höheren Infektionsrisiken geben: Hochrisikogebiete und Gebiete, in denen neue, besorgniserregende Virusvarianten kursieren. Urlauber aus Hochrisiko- und

Virusvariantengebieten müssen sich weiter beim amtlichen digitalen Einreiseportal anmelden. Des Weiteren wurde bekannt, dass Deutschland mehrere afrikanische Länder ab Sonntag nicht mehr als Virusvariantengebiet einstuft.

Grüne: Testpflicht kommt zu spät

Nach Ansicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kann die Testpflicht dazu beitragen, die Impfkampagne in Deutschland wieder voranzutreiben.

Der Grünen-Politiker und Mediziner Dahmen sagte im Deutschlandfunk, die Regelung komme viel zu spät. Viele Menschen hätten ihre Urlaubsreise bereits hinter sich und in etlichen Fällen das Coronavirus wieder zurück nach Deutschland gebracht. Ähnlich äußerte sich die Ärztegewerkschaft Marburger Bund.

Scholz verteidigt Testpflicht

Vizekanzler Scholz hatte die allgemeine Testpflicht für Einreisende verteidigt. Es gehe darum, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land zu schützen, sagte der SPD-Kanzlerkandidat im "ARD"-Fernsehen. Situationen wie im Herbst letzten Jahres müssten vermieden werden. Da helfe das Impfen, aber auch das Testen.



Bundesgesundheitsminister Spahn rief angesichts der Testpflicht zu Impfungen auf. Auf Twitter erklärte er, es gebe genügend Impfstoff für alle. Der volle Schutz gegen das Coronavirus erleichtere das Reisen. Wer immunisiert sei, spare sich Test und Quarantäne. Das Robert Koch-Institut verzeichnet nach eigenen Angaben eine zunehmende Zahl von Corona-Ansteckungen bei Personen, die aus dem Urlaub nach Deutschland zurückkehren.

