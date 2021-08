Zur Beurteilung der Corona-Pandemie soll künftig die Hospitalisierungsrate das entscheidende Kriterium sein.

Das beschloss das Bundeskabinett in Berlin. Der Bundestag wird in der kommenden Woche über die Neuregelung entscheiden. Gesundheitsminister Spahn sagte zur Begründung, bei einer hohen Impfquote verliere die bisher genutzte Sieben-Tage-Inzidenz an Aussagekraft. Je weniger Menschen wegen Covid im Krankenhaus behandelt werden müssten, desto mehr Freiheit sei möglich. An diesem Leitsatz sollten die Länder künftig ihre Pandemiepolitik ausrichten.



Die Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen stationär in Krankenhäusern zur Behandlung aufgenommen werden. Derzeit liegt die Rate laut Robert Koch-Institut bei 1.75.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.