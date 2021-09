Das Bundeskabinett hat die Corona-Arbeitsschutzverordnung verlängert und erweitert.

Wie Bundesarbeitsminister Heil in Berlin mitteilte, gilt die Verordnung nun bis zum 24. November. Damit sind die Betriebe dazu verpflichtet, ihre Beschäftigten über Risiken einer Covid-Erkrankung und Impfmöglichkeiten zu informieren. Außerdem müssen sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Impfungen während der Arbeitszeit freistellen. Ein Auskunftsrecht für Arbeitgeber zum Impfstatus gibt es aber auch künftig nicht.



Vor der Kabinettssitzung hatte Heil im ARD-Fernsehen betont, notwendig seien stattdessen pragmatische Lösungen. So könnten an Arbeitsplätzen mit hohem Ansteckungsrisiko wie in Krankenhäusern oder Gefängnissen 3G-Regeln ähnlich wie in Restaurants eingeführt werden. Bundesjustizministerin Lambrecht erklärte, sie halte ein Auskunftsrecht des Arbeitgebers nur in Ausnahmefällen für vertretbar.



Der Datenschutzbeauftragte des Bundes, Kelber, verlangte im Deutschlandfunk enge rechtliche und inhaltliche Grenzen für eine solche Abfrage.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.