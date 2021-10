Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen gehen die Bundesländer unterschiedliche Wege bei der Maskenpflicht an Schulen.

In Nordrhein-Westfalen wird die Pflicht im Klassenraum zum 2. November abgeschafft. Landesschulministerin Gebauer sagte in Düsseldorf, Schüler müssten die Maske nur noch im übrigen Gebäude tragen und wenn sie ihren festen Sitzplatz verlassen. Für Lehrer entfällt die Maskenpflicht, solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.



Dagegen müssen Schüler in Bayern nach den Herbstferien am 8. November voraussichtlich auch im Unterricht wieder Masken tragen. Ministerpräsdient Söder sagte, endgültig werde man das in der kommenden Woche entscheiden. Die Maske sei die schnellste und einfachste Form des Schutzes, betonte Söder.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.